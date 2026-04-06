Ножове и опит за убийство: Цените на горивата доведоха до саморазправа на бензиностанция

Високите цени на горивата доведоха до инцидент и саморазправа на бензиностанция в Хърватия. 61-годишен мъж е обвинен в опит за убийство след като в събота вечерта след спор е намушкал 57-годишен мъж на паркинга на бензиностанция в района на хърватския град Славонски Брод. Пострадалият е получил сериозни наранявания и е настанен в болница, съобщи полицията в Брод-Посавина, предаде хърватската медия "Индекс".

Ето какво е станало?

Подозира се, че в събота, 4 април, в ранните вечерни часове на сутринта той първо е провел словесна конфронтация с 57-годишен мъж на паркинг на бензиностанция в района на полицейското управление Славонски Брод, а след това го е нападнал и наранил с нож.

Полицията скоро арестува 61-годишния заподозрян, чиято концентрация на алкохол в кръвта е измерена на 1,16 промила. Той е предаден на надзирателя на ареста в полицейското управление Брод-Посавина с наказателен жалба.

Цените на горивата в Хърватия

От вторник цената на основния бензин ще се увеличи с четири цента на литър, а на дизела с 12 цента на литър. Така от утре литър бензин ще струва 1,66 евро, а дизел с 1,85 евро на литър. Синият дизел ще се увеличи със 17 цента до 1,36 евро на литър. Цената на газа за резервоари ще бъде 1,94 евро на килограм, което е намаление с пет цента, а цената на газа в бутилки също е намалена с шест цента и ще възлиза на 2,51 евро на килограм.