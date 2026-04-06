Без бой в ефир: Турският медиен регулатор с нови правила

Турският медиен регулатор (Висшият съвет за радио и телевизия – RTÜK) днес обяви нови правила за отразяване на спортни събития. Наред с други неща, те включват забрана за продължително показване на сбивания и за показване на реклами и плакати по време на игра, съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз“.

Новите правила са въведени, след като скорошна оценка на практиките за отразяване на спортни събития е установила редица проблематични тенденции, като многократно показване и коментиране на плакати и банери; използване на пристрастен или подстрекателски език в полза на определени отбори или фен групи; рекламиране на хазарт; излъчване на кадри с нецензурни изрази, пушещи зрители и продължителни сцени на насилие.

Заради тези проблеми от днес регулаторът задължава медиите в Турция да не включват визуализации на дискриминационни или провокативни банери при отразяването на спортни събития, както и да не показват продължително сбивания на стадионите или на терена, както и изображения с фенове, които нахлуват на игрището.

Забраняват се и всички реклами — включително виртуални наслагвания, по време на игра. Напълно се забранява и рекламирането на хазарт и продукти, водещи до пристрастяване.

