Църковен празник на 7 април: Обичаят на Велики вторник, който избавя от болести и негативни мисли

На 7 април тази година е църковният празник Велики вторник. На този ден църквата почита и паметта на Преп. Георги, еп. Митилински. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този ден.

Църковен празник на 7 април

На втория ден от Страстната седмица вярващите си спомнят критиките на Исус към фарисеите и книжниците в Йерусалимския храм и последната му проповед преди разпятието му. В нея Христос изумява слушателите си с мъдростта на мислите си и предсказва Второто си пришествие.

Утре, 7 април, е празникът на епископ Митилински според православния календар. Той е роден около 776 г. в богато семейство на брега на Мала Азия, срещу остров Лесбос. От младостта си се отличавал с благочестие и скромност. След смъртта на родителите си младият мъж раздал цялото си имущество на бедните и постъпил в манастир, където постигнал духовно съвършенство чрез постоянна молитва, строг пост и аскетичен живот.

Църковен празник на 6 април: Какво трябва и не трябва да се прави на Велики понеделник

Монашеската ревност и смирените подвизи го отвели на остров Лесбос, където той живял живот в строго уединение в пещера. Скоро сред местните християни се разпространили слухове за неговата святост и духовна дълбочина.

В резултат на народното почитане и благословията на църковните власти, той е ръкоположен за епископ на Митилинската епархия (Митилини е днес град на остров Лесбос, Гърция). Като епископ той ревностно се грижи за спасението на душите, проповядва Евангелието и подкрепя бедните, болните и немощните. Светецът проявява и дара на чудесата: лекува болести, прогонва зли духове и изцелява духовните и телесните немощи на онези, които търсят помощ.

Светецът живял във времена на тежки изпитания за Църквата - по време на епохата на иконоборството, когато православните почитали икони и свещени изображения, а императорите и някои йерарси ги преследвали. Заради непоколебимата си преданост към православната вяра и отказа си да се отрече от почитта към светите икони, той претърпял гонения. През 815 г. светецът е заточен в Херсон, където прекарва последните години от живота си.

Той починал около 820 или 821 г. Исторически източници свидетелстват за времето на кончината му, като разказват, че ярка звезда сияла над град Митилини в нощта на смъртта му - като знак за особената Божия благодат върху светеца. Век след смъртта му, през XII век, светите му мощи са били известни на поклонниците, които са ги виждали и са ги описвали в своите пътеписи.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 7 април

Какво можете да правите на Велики вторник? Вярващите прекарват Велики вторник в молитва и покаяние. Те посещават църковни служби, където общуват с духовници. До втория ден от Страстната седмица трябва да приключите с шиенето и да продължите с почистването на къщата. Също така трябва да давате милостиня на тези, които молят за нея. Основното е човекът искрено да иска да помогне, а не сляпо да следва традицията и да се надява на награда. Може да си купите нови дрехи за пролетния сезон.

Какво не трябва да се прави на втория ден от Страстната седмица? На Велики вторник не трябва да се започват нови начинания или да се подписват важни документи. На семейните двойки се препоръчва да се въздържат от интимни връзки. Конфликтите, споровете и големите празненства са забранени. Ловът, риболовът и клането на добитък също са забранени на този ден.

Един народен обичай, запазен от древността, избавя от болести и негативна енергия. Древните славяни вярвали, че с настъпването на пролетта духовете на природата се събуждат след зимен сън. Прегръщайки бреза, нашите предци изразявали благодарност за нейната щедрост. Те вярвали, че енергията на брезата помага да се избавим от болести и негативни мисли.

Вярва се, че каквото е времето на този празник, такова ще бъде и на Великден. Ако нощта на 7 април е звездна и тиха, това означава добра реколта. Ако жабите крякат силно - скоро идва истинска пролет.

На този ден православните християни се обръщат към почитания светец с молитва, молейки го за изцеление на душата и тялото, за подкрепа в духовния живот и сила за добри дела.

Страстна седмица 2026 започва днес: Какви са традициите и значението на всеки ден