Синът на президента на САЩ Доналд Тръмп-младши щял да пристигне утре в Баня Лука, където се очаква да се срещне с представители на политическите структури на Република Сръбска, съобщиха днес медиите в Босна и Херцеговина, въпреки че няма официално потвърждение на тази информация, предаде хърватската медия "Индекс". Няколко портала като Avaz и Klix, позовавайки се на неназовани източници, твърдят, че най-големият син на настоящия американски президент, който преди това е отсядал в Белград, сега е в Баня Лука по време на двудневно посещение, на което трябва да обсъдят евентуални инвестиции от компании, действащи в рамките на семейната бизнес империя на Тръмп, чието управление той на практика пое, откакто баща му получи нов мандат в Белия дом.

Семейство Тръмп се опита да разшири бизнеса си в Сърбия с планове да построи версия на Тръмп Тауър в Белград, но се провали поради силната опозиция на сръбската общественост срещу отстъпките, които правителството на Александър Вучич беше готово да направи.

Лобирането на Додик

Медиите свързват визитата с агресивното лобиране в САЩ, което правителството практикува от години под контрола на приятеля на Путин на Балканите в лицето на Милорад Додик.

По този начин те успяха да постигнат отмяна на американските санкции срещу Додик и многобройни негови сътрудници през октомври 2025 г., а политиците от РС оттогава непрекъснато изразяват възхищение от политиката на настоящия американски президент и твърдят, че са готови да сътрудничат с американски компании, които искат да инвестират в това образувание. Въпреки отмяната на санкциите, Додик и неговите сътрудници не спряха да оспорват Дейтънското споразумение и многократно поставяха под въпрос оцеляването на Босна и Херцеговина като държава, а от Вашингтон нямаше никаква реакция.