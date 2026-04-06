Кремъл нареди на всички компании да сканират телефоните на руснаците за VPN

Министерството на цифровото развитие на Русия е разпратило нареждане до всички дигитални платформи да проверяват клиентите си за VPN мрежи. Инструкции са получили всички големи IT-платформи, сред тях са:
- Сбер – огромна финтех и IT екосистема;
- търсачката Яндекс;
- ВКонтакте;
- e-commerce платформата Wildberries;
- онлайн търговеца Ozon;
- дигиталния ритейл X5 Retail Group.
Ако устройството на клиента има активирана VPN мрежа, компанията е длъжна да блокира достъпа на потребителя до услугите си, докато той не го деактивира.
Според "Вьорстка", мярката ще засегне най-силно потребителите на Android (Samsung, Xiaomi, Huawei и други марки телефони). Руското Министерство на цифровото развитие е признало, че iPhone-ите не позволяват такова проследяване поради политиките за сигурност на Apple.
