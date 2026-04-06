Кремъл нареди на всички компании да сканират телефоните на руснаците за VPN

06 април 2026, 18:51 часа
Министерството на цифровото развитие на Русия е разпратило нареждане до всички дигитални платформи да проверяват клиентите си за VPN мрежи. Инструкции са получили всички големи IT-платформи, сред тях са:

  • Сбер – огромна финтех и IT екосистема;
  • търсачката Яндекс;
  • ВКонтакте;
  • e-commerce платформата Wildberries;
  • онлайн търговеца Ozon;
  • дигиталния ритейл X5 Retail Group.

Ако устройството на клиента има активирана VPN мрежа, компанията е длъжна да блокира достъпа на потребителя до услугите си, докато той не го деактивира.

Според "Вьорстка", мярката ще засегне най-силно потребителите на Android (Samsung, Xiaomi, Huawei и други марки телефони). Руското Министерство на цифровото развитие е признало, че iPhone-ите не позволяват такова проследяване поради политиките за сигурност на Apple.

Елена Страхилова
