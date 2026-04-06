"Поляни стават магистрали": Борисов в Добрич и с твърда дума срещу шистовия газ в Добруджа (ВИДЕО)

По време на предизборна среща в Добрич лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви своята твърда дума против добива на шистов газ в Добруджа, като подчерта, че именно неговата партия е въвела мораториум, което означава, че без решение на парламента "и една клечка не може да забиеш". Той се противопостави на всички, които си играят със страховете на хората за шистовия газ. Според него, когато се говори за шистов газ и се цитира Червенобрежкия регион - трябва да се знае, че той е много далеч от Добруджа.

"Видях с каква радост са започнали да говорят, но са сгрешили. Шистов газ в този регион няма да се добива", подчерта Борисов.

"Поляните стават магистрали и индустриални зони"

Лидерът на ГЕРБ обяви, че партията му няма неизпълнено обещание. Той напомни, че за Добрич са обещали да осигурят финансиране и преотдаването на казармите на кмета и това се е случило.

"Поляни стават магистрали, стават индустриални зони досега. Не го гледайте на чертажа, щом е осигурено финансиране, година и половина ще е факт", каза Борисов за индустриалния парк на Добрич.

По думите му за Добрич като има четирилентов път за Варна и така освен Житница - ще върви индустриален град.

Войните, цените на горивата и единството в България

Борисов смята, че случващото се в Иран създава огромен стрес по веригата на доставки и в света. "Много потърпевша е Европа, като казвам Европа - това значи България. Каквито и мерки и компенсации да прави правителството, не че се справя, никога няма да излезем на глава с тези високи цени. Това, кеото се случва не само че ни тревожи, а и се задълбочава", заяви Борисов.

По думите му става все по-опасно около нас особено когато прибавим и войната в Украйна. "Единственото, което спасява Бългтария е единство", категоричен е Борисов. Той изтъкна още, че държавата преди партиите.

Борисов вижда нерви в опонентите си

Бойко Борисов коментира и своите опоненти в предизборната кампания, като по негови наблюдения са изнервени. "Изнервени са много другите. Не им върви, едните затъват. Ние си гледаме нас си и да си постигнем традиционно добрия резултат", добави още лидерът на ГЕРБ.

Борисов се пошегува с обещанията на Асен Василев за метро за Пловдив и обърна внимание, че още околовръстното не са направили на града.