Пушки за Северна Македония: САЩ подписа споразумение с местна фирма

Министерството на отбраната на САЩ обяви, че е възложило на местния производител на оръжие Colt Manufacturing договор с максимална стойност 40,86 милиона долара (35,4 милиона евро) за производство на пушки M4/M4A1 за чуждестранни партньори, включително Северна Македония и Босна и Херцеговина, предаде македонската медия Скопје1.мк. Договорът с фиксирана цена, неопределена доставка/неопределено количество ще подпомогне продажбата на чуждестранно военно оборудване на Северна Македония, Босна и Херцеговина, Ирак и Тунис, съобщи Министерството на отбраната на САЩ в изявление по-рано тази седмица.

Споразумението е планирано да изтече на 31 март 2031 г.

Северна Македония е член на НАТО от 2020 г. Босна и Херцеговина не е член на НАТО, но е част от програмата на алианса „Партньорство за мир“ (ПзМ) от 2006 г.

Въоръжението на гражданите в Босна и Херцеговина

Припомняме, че в Босна и Херцеговина, която според последното преброяване от 2013 г. е имала население от 3,5 милиона души, един на всеки десет е законно въоръжен, но оценките сочат, че броят на незаконните оръжия е многократно по-висок, пише хърватското издание "Индекс", позовавайки се на базираният в Баня Лука вестник „Независне новини“ и данни на правителствен орган, наречен Координационен комитет за контрол на малките оръжия и леките въоръжения в Босна и Херцеговина.

Въпросният орган е събрал данни през 2025 г., показващи, че над 370 000 души в страната притежават законно оръжие.