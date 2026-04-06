Македонска дипломатическа совалка в САЩ: Муцунски заминава във Вашингтон

След визитата си в Париж преди седмица - министърът на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски е на работно посещение в американската столица Вашингтон. Той ще води високопоставената делегация на втората сесия от стратегическия диалог между двете страни, която ще се проведе утре, 7 април 2026 г., съобщи македонската медия "Плюс Инфо". Провеждането на втората сесия на стратегическия диалог потвърждава приемствеността на съюза между двете страни и общия ангажимент за ненапредване на стабилността, безопасността и просперитета в региона и разширяването.

Стратегическият диалог представлява значима платформа за задълбочаване на двустранна работа и партньорство със САЩ с фокус върху ключови области от взаимен интерес, включително отбрана и сигурност, киберсигурност и технологична работа, икономика, търговия и енергетика, както и съвместната борба срещу транснационалните заплахи и укрепването на сигурността на границите, съобщават от македонското външно министерство.

Скопие първи в Европа

В предаването "Евро фокус" на Телма ТВ Муцунски по-рано посочи, че Северна Македония е първата страна в Европа, която ще има сесия за стратегически диалог във Вашингтон в рамките на това управление.

Той изрази очакване Стратегическият диалог да отвори сериозни дискусии в областта на отбраната и безопасността, търговско-икономическото сътрудничество, което да донесе конкретни ползи за гражданите.