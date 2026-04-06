Рекордни цени на север от Дунав: Румънците посрещат най-скъпия Великден

Румънците ще посрещнат най-скъпия Великден досега, показват оценките на местни икономисти. Яйцата са поскъпнали с 14% в сравнение с миналата година, съобщават местните медии в свои репортажи по темата. Цената на 10 яйца варира между 12 и 23 леи (2,35 и 4,51 евро), боядисаните яйца са внос от Австрия и Нидерландия и са по-скъпи - между 22 и 26 леи (4,32 и 5,10 евро). В големите вериги магазини средната цена на едно яйце в момента излиза около 1 лея или 0,20 евроцента, ако се закупи голяма кора от 30 броя, е проверил на място кореспондент на БТА.

В по-широк диапазон са цените на козунаците румънско производство – най-евтиният е 13 леи (2,55 eвро), най-скъпият - 41 леи (8,04 евро). В традиционните фурни и сладкарници цената на сладкото печиво започва от 40 леи (7,85 евро) и достига 120 леи (23,54 евро).

Най-скъпият артикул в традиционното меню за великденските празници остава агнешкото месо - килограм от него се продава между 55 и 65 леи (10,79 и 12,75 евро).

Пресните зеленчуци за салата са сравнително достъпни. Стрък зелена салата се продава за 2,49 леи (0,49 евро), връзка зелен лук излиза 1,49 леи (0,29 евро), репичките са по 1,69 леи (0,33 евро).

Между 500 и 1000 леи (98 и 196 евро) ще похарчат румънците за Великден, съобщава вестник „Адевърул“, като се позовава на Индекса на потребителите.

„Румънците са по-пестеливи по Великден, отколкото по Коледа. Според последния финансов сезонен барометър, само 20% от тях планират да пазаруват повече през този период. За сравнение, по време на зимните празници този показател е бил 63%“, посочват авторите на проучването.

