Додик ще бъде наказан за реч на омразата

Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина е образувала ново производство срещу президента на Република Сръбска Милорад Додик за използване на реч на омразата в кампанията му в подкрепа на кандидата му Синиша Каран на предстоящите избори за президент на областта, насрочени за 23 ноември, предаде хърватската медия "Индекс". ЦИК започна производство срещу Додик служебно и ако този орган потвърди, че е нарушил разпоредбите на избирателния закон, може да му наложи глоба до 15 000 евро, но и да отстрани кандидата от надпреварата за президентските избори, защото Додик все още е президент на Алианса на независимите социалдемократи (СНСД), партия, на която Каран също е член.

Речта на омразата на Додик

По-рано тази седмица Додик обиди бошнаците на предизборен митинг, проведен в Източно Сараево, сравнявайки ги с амеби и наричайки ги „лъжливи турци“.

Застанал до Каран, той възрази срещу това, че на босненци е разрешено да купуват апартаменти в Източно Сараево, като същевременно заяви, че Сараево „разпространява смрад, която е пречила на нормалния живот от векове. Никой не лъже по-зле и повече от турчин“, каза Додик пред своите поддръжници в понеделник.

Записът на това изпълнение и реч, публикуван в профила на Додик в мрежата X, впоследствие беше премахнат, но имаше многобройни реакции от бошнаци, както и от политици от опозиционни партии в РС. ОЩЕ: "Никой не лъже повече от турчин": Додик насажда разделение в Босна и Херцеговина (ВИДЕО)

Какво казва законът?

С измененията в избирателния закон на Босна и Херцеговина от юли 2022 г., наложени от върховния представител Кристиан Шмит, речта на омразата се определя като всяка форма на публично изразяване или реч, която причинява или подбужда към омраза, дискриминация или насилие срещу лице или група лица, основани на раса, цвят на кожата, националност, пол или религия, етнически произход или друга лична характеристика или ориентация, която подбужда към дискриминация, враждебност и насилие.

Санкциите зависят от тежестта на извършените незаконни действия или от честотата на използване на реч на омразата. ОЩЕ: "Опасен пример за реч на омразата": В Босна и Херцеговина реагираха остро на реч на Додик