"Никой не лъже повече от турчин": Додик насажда разделение в Босна и Херцеговина (ВИДЕО)

„В този град не трябва да допуска по-нататъшна ислямизация. Оставете ме на мира с тези истории - ние сме едни и същи хора, не сме от една и съща религия. Никой не лъже по-зле и повече от турчин. Трябва да се противопоставим на великия мюсюлмански национализъм, който представлява прераждането на политическия ислям, който не е завършил работата си тук“, каза в обръщението си към събралите се бившият лидер на босненските сърби Милорад Додик, който отново прибегна до националистическа реторика, говорейки за „ислямизация“ и обиждайки бошняците на религиозна и етническа основа в Източно Сараево, предаде хърватската медия "Индекс".

Той също така обвини бошняците, че уж „контролират пазара на недвижими имоти“ в Източна Илиджа, твърдейки, че „хърватското и сръбското наследство“ е застрашено. ОЩЕ: Додик иска на два стола: Достъп до САЩ и Русия, ще ходи и при Лукашенко

“Ovaj grad (Istočno Sarajevo) ne smije dozvoliti novu islamizaciju. Pustite vi te priče - isti smo ljudi. Nismo ista vjera. Niko ne laže gore i više od Turčina. Moramo da se suprotstavimo velikom muslimanskom nacionalizmu koji je pretvoren u ono što se zove političkimislam” rekao… pic.twitter.com/unKT3U3K31 — Istraga.ba (@IstragaB) November 11, 2025

Европа не е чувала отдавна...

Предизборната кампания в Република Сръбска едва е започнала, а вече е белязана от появата на Милорад Додик, който с речта си в Източно Сараево предизвика лавина от осъждания за разпространение на омраза и нетолерантност. В речта си Додик нарече бошняците унизителни имена, което предизвика незабавни реакции от множество официални лица, пише Tuzlanski.ba.

Министърът на отбраната на Босна и Херцеговина Зукан Хелез беше сред първите, които реагираха, заявявайки, че количеството примитивизъм и омраза го задължава да направи ясна реакция. Той оцени изявленията му като най-нисшата форма на примитивизъм, расизъм и фашизъм, „каквато Европа не е чувала от десетилетия“.

„Думите му, в които той нарича бошняците „мюсюлмани“ и „турци“ и ги обижда, твърдейки, че се „разпространяват като амеби“, напомнят за реториката на най-мрачните периоди от човешката история, от нацистката пропаганда през 30-те години на миналия век до геноцидната идеология на военнопрестъпника Радован Караджич през 90-те години. Подобна реч на омразата, която дехуманизира цяла нация и я представя като заплаха, беше прелюдия към най-тежките престъпления срещу човечеството. Казвам открито: Милорад Додик днес е най-примитивният расист и фашист в Европа“, каза Хелез.

Междувременно заместник-министърът по правата на човека и бежанците Душка Юришич също се изказа, като подчерта, че речта на Додик, преплетена с шовинистични стереотипи, е само въведение към повишаване на предизборното напрежение. ОЩЕ: Кристиан Шмидт пред "The Times": Не е нужно много, за да се създаде хаос на Балканите