16 януари 2026, 12:00 часа 160 прочитания 0 коментара
Еди Рама е във фаза: Шегички по адрес на гърците и с пророчество за Черна гора (ВИДЕО)

Албанският премиер Еди Рама изглежда е бил в шеговита фаза по време на панел на срещата на върха за Седмицата на устойчивото развитие в Абу Даби, където в характерния си хумористичен и ироничен стил направи серия от коментари, които привлякоха общественото внимание, анализираха регионални медии. Първо подхвана гърците, а после направи своеобразно пророчество за Черна гора, стана ясно от материал на македонската медия "Макфакс".

Гърците и другите народи

Говорейки за амбицията на Албания да постигне енергиен суверенитет до 2028 г., Рама в един момент се обърна към модератора на панела, намеквайки за Гърция и връзката ѝ с културното и философското наследство. Той шеговито каза, че „гърците често подценяват други народи, вярвайки, че имат монопол върху философията и че са единствените наследници на Платон и Аристотел“, подчертавайки, че според него това не е вярно.

Пророчеството за Черна гора

След това Рама се обърна към Черна гора. Той подчерта, че не иска да „губи време за Черна гора“, но с иронична похвала каза, че тя е „най-голямата страна в региона“ с „50 милиона жители“, докато Албания е малка страна.

В този дух Рама заяви, че ако Европейският съюз остане далеч и се провали в процеса на разширяване, „новият Брюксел“ може да стане Подгорица. Според него в този случай Подгорица ще бъде столица на 500 милиона души, а Черна гора ще бъде в самия център на Европа. ОЩЕ: Най-смешните и пикантни моменти с известни политици през 2025 г. (ВИДЕА)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Черна гора Гърция Албания Еди Рама
