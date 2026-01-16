Еди Рама е във фаза: Шегички по адрес на гърците и с пророчество за Черна гора (ВИДЕО)

Албанският премиер Еди Рама изглежда е бил в шеговита фаза по време на панел на срещата на върха за Седмицата на устойчивото развитие в Абу Даби, където в характерния си хумористичен и ироничен стил направи серия от коментари, които привлякоха общественото внимание, анализираха регионални медии. Първо подхвана гърците, а после направи своеобразно пророчество за Черна гора, стана ясно от материал на македонската медия "Макфакс".

Гърците и другите народи

Говорейки за амбицията на Албания да постигне енергиен суверенитет до 2028 г., Рама в един момент се обърна към модератора на панела, намеквайки за Гърция и връзката ѝ с културното и философското наследство. Той шеговито каза, че „гърците често подценяват други народи, вярвайки, че имат монопол върху философията и че са единствените наследници на Платон и Аристотел“, подчертавайки, че според него това не е вярно.

Sarcasm of P.M Edi Rama has no end!!!

“Montenegro is the greatest and biggest country in the region. They gave 50 million citizens. We are small, but Montenegro is the one." pic.twitter.com/89zifCh2ih — Sami Flamuri🇦🇺🇦🇱 (@SamiFlamuri) January 15, 2026

Пророчеството за Черна гора

След това Рама се обърна към Черна гора. Той подчерта, че не иска да „губи време за Черна гора“, но с иронична похвала каза, че тя е „най-голямата страна в региона“ с „50 милиона жители“, докато Албания е малка страна.

В този дух Рама заяви, че ако Европейският съюз остане далеч и се провали в процеса на разширяване, „новият Брюксел“ може да стане Подгорица. Според него в този случай Подгорица ще бъде столица на 500 милиона души, а Черна гора ще бъде в самия център на Европа. ОЩЕ: Най-смешните и пикантни моменти с известни политици през 2025 г. (ВИДЕА)