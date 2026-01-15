Лайфстайл:

Европа ли? Опозицията обвини Мицкоски, че е изравнил РСМ със Сомалия

Йон Фръчкоски от ръководството на СДСМ реагира остро днес на решението на Съединените щати да включат Северна Македония в мярката за спиране на обработката на визи, оценявайки, че подобна стъпка поставя страната на едно ниво с държави като Сомалия и Сирия, предаде македонската медия Skopje1. Според него действията на Щатите представляват сериозен дипломатически сигнал, а по думите му отговорен е именно премиерът Християн Мицкоски. 

Сред другите страни в списъка са Афганистан, Гана, Гренада, Хаити, Иран, Ирак, Либия, Пакистан, Судан и Йемен.

Сигналът

Фръчкоски смята, че до тук се е стигнало след грешните политики на настоящото правителство в Северна Македония. Той припомни, че миналата година САЩ са увеличили митата за Северна Македония, а сега, от 21 януари, обработката на визи също ще бъде спряна, което според него представлява сериозен дипломатически сигнал. 

Умишлено започва конфликти с Гърция и България

Успоредно с това, което той нарече антиамерикански дейности, Фръчкоски обвини правителството, че води кампания срещу ЕС, като умишлено започва конфликти с Гърция и България , реактивира затворени въпроси и създава извинения за блокиране на преговорите с Европейския съюз. Според него подобно поведение има за цел да оправдае изолацията на страната и липсата на съществени реформи. ОЩЕ: САЩ спират визите за 75 държави, сред тях са Русия, Северна Македония, Сомалия и Афганистан

 

Деница Китанова
