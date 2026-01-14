САЩ спират визите за 75 държави, сред тях са Русия, Северна Македония, Сомалия и Афганистан

Държавният департамент спира обработката на входни визи за граждани от 75 държави. Това съобщава Fox News, като се позовава на меморандум на Държавния департамент. В документа се нарежда на консулите да отказват визи съгласно съществуващото законодателство, докато ведомството преразглежда процедурите за проверка и проверка. Сред засегнатите страни са Русия и Северна Македония. Паузата в отпускането на визи ще започне на 21 януари и ще продължи за неопределено време.

Сомалия е обект на засилено внимание от страна на федералните власти след мащабен скандал за измама, чиито център е Минесота, където прокурорите разкриха мащабни злоупотреби с програми за социални помощи, финансирани от данъкоплатците. Много от замесените са сомалийски граждани или сомалийци с американско гражданство.

През ноември 2025 г. телеграма на Държавния департамент, изпратена до консулски служби по целия свят, инструктира служителите да прилагат нови, всеобхватни правила за проверка съгласно така наречената разпоредба за „публична отговорност“ в имиграционния закон. Указанията инструктират консулските служители да отказват визи на кандидати, за които се счита, че е вероятно да разчитат на обществени помощи, като се вземат предвид широк набор от фактори, включително здравословно състояние, възраст, владеене на английски език, финанси и дори потенциална нужда от дългосрочни медицински грижи. На по-възрастни или с наднормено тегло кандидати също може да бъде отказано, както и на тези, които в миналото са ползвали държавна парична помощ или са били настанявани в институции.

„Държавният департамент ще използва дългогодишните си правомощия да счита за недопустими потенциални имигранти, които биха се превърнали в обществено бреме за Съединените щати и биха се възползвали от щедростта на американския народ“, заяви говорителят на Държавния департамент Томи Пигот в изявление. „Имиграцията от тези 75 държави ще бъде временно спряна, докато Държавният департамент преоцени процедурите за обработка на имиграционните заявления, за да предотврати влизането на чуждестранни граждани, които биха получавали социални помощи и обществени помощи“, добави той.

Изключенията

Изключенията от тази пауза в разглежданията на визите ще бъдат „много ограничени“ и ще бъдат прилагани само в случаи, в които допускането на дадено лице има определена обществена тежест. Версия от 2022 г. за правилото за обществено осигуряване по време на администрацията на Байдън ограничи обхвата на разглежданите помощи – предимно до парична помощ и дългосрочни институционални грижи – изключвайки програми като Програмата за допълнителна хранителна помощ, федералната програма за допълнителна хранителна помощ за жени, кърмачета и деца, известна като WIC, Medicaid или ваучери за жилищно настаняване.

Законът за имиграцията и гражданството отдавна позволява на консулските служители да считат кандидатите за недопустими на основания, свързани с обществена отговорност, но през 2019 г. президентът Доналд Тръмп по време на първия си мандат разшири определението, за да включи по-широк кръг от обществени помощи. Това разширяване беше оспорено в съда, като някои части в крайна сметка бяха блокирани, преди да бъдат отменени от администрацията на Байдън.

Кои са страните?

Пълният списък с държави включва Афганистан, Албания, Алжир, Антигуа и Барбуда, Армения, Азербайджан, Бахамски острови, Бангладеш, Барбадос, Беларус, Белиз, Бутан, Босна, Бразилия, Бирма, Камбоджа, Камерун, Кабо Верде, Колумбия, Кот д'Ивоар, Куба, Демократична република Конго, Доминика, Египет, Еритрея, Етиопия, Фиджи, Гамбия, Грузия, Гана, Гренада, Гватемала, Гвинея, Хаити, Иран, Ирак, Ямайка, Йордания, Казахстан, Косово, Кувейт, Киргизстан, Лаос, Ливан, Либерия, Либия, Македония, Молдова, Монголия, Черна гора, Мароко, Непал, Никарагуа, Нигерия, Пакистан, Република Конго, Русия, Руанда, Сейнт Китс и Невис, Сейнт Лусия, Сейнт Винсент и Гренадини, Сенегал, Сиера Леоне, Сомалия, Южен Судан, Судан, Сирия, Танзания, Тайланд, Того, Тунис, Уганда, Уругвай, Узбекистан и Йемен.

