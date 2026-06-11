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Глобална надпревара за находища на сребро в Сърбия

11 юни 2026, 13:52 часа 352 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Глобална надпревара за находища на сребро в Сърбия

За глобална надпревара в момента за находища на сребро в нашата западна съседка Сърбия, пише Радио и телевизия на страната. Става въпрос за находището Бобия близо до Любовия. Именно там са регистрирани изключително високи концентрации на сребро, но и на цинк, олово и антимон – метал. Значението на цинка, и особено на антимона, се разглежда през призмата на европейската индустриална сигурност и високата пазарна стойност на суровините, пише още сръбската медия. 

Стратегически метален коридор на Югоизточна Европа

Медията твърди, че тези открития биха могли да променят икономическото и геополитическото положение на Сърбия на картата на Европа.

С тези открития Сърбия е включена в т. нар. „стратегически метален коридор на Югоизточна Европа“, отговаряйки директно на нуждите на световния пазар. 

Други залежи на Балканите

Припомняме, че през януари тази година бяха открити находища с "обещаващи" количества злато и сребро на Балканите. Става въпрос за източната част на Босна и Херцеговина.

Находищата откриват перспективи за проучване и производство на ценни метали, се казва в съобщение на компанията, цитирано от ХИНА.

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В находището Брежани в община Соколац сондажите са установили съдържание от 0,43 грама злато на тон руда на дълбочина от едва 12 метра под повърхността. ОЩЕ: Откриха нови залежи на злато и сребро на Балканите

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Сребро Сърбия залежи
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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