Откриха нови залежи на злато и сребро на Балканите

Находища с "обещаващи" количества злато и сребро са били открити на Балканите. За това съобщи канадската компания Terra Balcanica Resources. Става въпрос за източната част на Босна и Херцеговина.

Находищата откриват перспективи за проучване и производство на ценни метали, се казва в съобщение на компанията, цитирано от ХИНА.

В находището Брежани в община Соколац сондажите са установили съдържание от 0,43 грама злато на тон руда на дълбочина от едва 12 метра под повърхността.

Още: Трябва ли Германия да си прибере златото от САЩ?

Регионът е с огромен потенциал

Позицията на Terra Balcanica Resources е, че откритието разширява известните залежи на дълбочина от още 170 м и показва, че, районът има значителен потенциал.

В допълнение, проучванията са идентифицирали и високо съдържание на сребро, като резултатите показват съдържание от до 60 грама на тон на по-голяма дълбочина.

Източник: Thinkstock

В находището Чумавичи пък са открити още по-големи количества. Там са установени 186 грама сребро на тон на дълбочина от 58 м, което потвърждава, че това находище също има голям потенциал за бъдещо проучване, пише в съобщението, предаде БТА.

Още: Златото мина психологическия връх от 5000 долара за унция

Terra Balcanica Resources извършва проучвания на няколко места в Източна Босна и Херцеговина от 2017 г., както и в Канада и Сърбия.

Добивът на ценни метали и особено на сребро в Босна датира още от Средните векове.

Това откритие идва на фона на историческите върхове на благородните метали. В неделя борсовата цена на златото достигна рекордно високо ниво от над 5000 долара за тройунция.