Гръцките фермери отново се вдигнаха: Готвят масови блокади

Гръцките фермери подновяват недоволството си срещу политиката на властта в сектора и започват отново с протестите. Те се готвят и за по-мащабни блокади след Великден.

Локални демострации вече има - фермерите от район Кардица проведоха с трактори протест на магистралата, като затвориха символично за кратко движението. Според тях напрежението в аграрния сектор в цялата страна се повишава и има вероятност за масови протести след Великден.

"Нищо от обещаното не е изпълнено"

Недоволните земеделци настояват за преговори с новия земеделски министър.

Разкритията на европейската прокуратура за присвояване на европейски средства, предназначени за фермерите, засилват недоволството сред тях.

По думите им нищо от обещанията на правителството не е изпълнено. "Горивото за земеделски нужди вместо 1 евро за литър се плаща по 2,20 евро. Цената на торовете и непосилна. Гръцките фермери започват да фалират", каза Костас Дзела от протеста.

По думите му не е възможно да се произведе продукция, конкурентоспособна на европейския пазар.

Демонстрантите казаха, че реално скандалът за присвоени евросубсидии рефлектира върху целия аграрен сектор, защото липсват средства за помощи и обещетения.

Първите протести са факт

Земеделски производители, животновъди и пчелари от Кардица вече се мобилизираха с трактори на магистрала Е-65 вчера.

Земеделските производители обявиха, че продължават с блокадата, като представят основните си искания - изплащане на всички субсидии, определяне на гарантирани цени на продуктите, намаляване на производствените разходи (за гориво, електричество, консумативи), освобождаване от данъци на земеделското гориво, регулиране и опрощаване на дългове, незабавни проекти за контрол на наводненията в Тесалийската равнина и прекратяване на наказателните прозедури срещу участници в предишни протести.

Източник: БГНЕС

Новите демонстрации са първите след голямата 55-дневна блокада през декември и януари.

Костас Целас от Обединената федерация на земеделските асоциации на област Кардица заяви, че земеделските производители не само не са получили плащанията и помощта, които бяха договорени след блокадите през декември и януари, но сега отново са изложени на риск с рязкото покачване на цените на петрола заради войната.

Основно изискване е и установяването на гарантирани цени, които покриват производствените разходи.

Същевременно фермерите настояват за налагане на таван на цените на торовете, пестицидите и селскостопанските материали на нивата отпреди 5 години, за да се ограничат стремглаво нарастващите разходи.

Исканията включват още безмитно освобождаване от данъци за гориво на цена от 1 евро, евтин ток без допълнителни такси, проекти за защита от наводнения и укрепване на напоителната инфраструктура.

Те настояват още и за опрощаване на дългове към банки и застрахователни фондове.