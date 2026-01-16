Войната в Украйна:

16 януари 2026, 14:30 часа 213 прочитания 0 коментара
Вдигнаха блокадите: Гръцките фермери на среща с Мицотакис

Пътищата в Гърция днес са отворени с малки изключения, след като беше договорена среща между премиера Кириакос Мицотакис и протестиращите гръцки фермери, която ще се проведе в понеделник, съобщава АНА-МПА, цитирана от БТА.

На много от местата на блокадите обаче тракторите остават край пътното платно в готовност за евентуални по-нататъшни протестни действия.

Напълно е възстановено движението по цялата дължина на магистралата от Ламия до Атина.

Свободно се преминава и през мястото на една от най-големите блокади – при Никея край Лариса.

Още вчера бяха отворени и всички гранични пунктове на Гърция на границите с България и Северна Македония.

За вторник е насрочено ново общо събрание на протестиращите, за да бъдат информирани за резултатите от срещата и да решат какви да бъдат следващите им стъпки.

В началото на седмицата премиерът Мицотакис проведе разговори с 25 представители на земеделския сектор, на който обаче представители на по-радикалните протестни групи отказаха да присъстват, настоявайки за по-широко представителство.

В сряда обаче и твърдото ядро на протестиращите прие да се срещне с Мицотакис.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
