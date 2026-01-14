Вандали отмъстиха на гръцките фермери за блокадите (ВИДЕО)

Неизвестни вандали са повредили два трактора на фермери от блокадата на Никея близо до Лариса в Централна Гърция, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Тракторите са били на фермери, които са присъствали на срещата във вторник с премиера Кириакос Мицотакис в имението Максимос. Според гръцката телевизия Skai извършителите са пробили гумите на тракторите и са написали със спрей думата „предател“ в червено и синьо. Виновните все още не са идентифицирани, пише още гръцката медия.

Първи реакции след атаката

Атаката беше незабавно осъдена от членовете на националния координационен комитет на фермерите, които според съобщенията я определиха като „напълно противоречаща на логиката и философията на земеделската общност“.

Сократис Алейфтирас, представител на фермерите от Лариса, заяви пред Open TV, че фермерите ще покрият сами разходите за ремонти, „за да избегнат погрешно тълкуване или разсейване от каузата си“.

Инцидентът подчерта нарастващите разделения в земеделската общност относно това как да се справи с продължаващата безизходица с консервативното правителство след седмици на протести заради забавени плащания на субсидии, нарастващи производствени разходи и други оплаквания.

Говорителят на правителството Янис Маринакис също осъди вандализма като „срамен“ и призова всички политически партии да осъдят нападението.

„Вандализмът и сплашването, като това, което видяхме днес при блокадите на фермерите, са позор, когато са насочени към професионалисти, само защото са участвали в конструктивна среща с премиера за решаване на проблеми в техния сектор“, каза той. ОЩЕ: Гръцките фермери временно вдигнаха блокадата на Кулата - Промахон

Срещата с фермерите

По време на маратонска среща във вторник, Мицотакис се срещна с представители на 14 блокади и селскостопански организации в сесия, белязана от оплаквания и повишени тонове. След това правителствени служители заявиха, че премиерът е поставил 48-часов ултиматум на групите, продължаващи пътните блокади, предупреждавайки, че властите могат да се намесят още в четвъртък. ОЩЕ: Гръцките фермери бесни: Ще вкараме тракторите в Атина!