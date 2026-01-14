Гръцките фермери бесни: Ще вкараме тракторите в Атина!

Напрежението сред гръцките фермери расте след като протестиращите не получиха желаните отстъпки от правителството и засилват блокадите.

Вчера преговорите с премиера Мицотакис не дадоха резултат, обявиха земеделците. Те не получиха увеличаване на субсидиите и намаляване акциза върху горивата. Правителството се аргументира с това, че "фискалните възможности са изчерпани".

За днес е насрочена нова среща със земеделския министър.

Заплаха за блокиране на столицата

Протестиращите фермери обявиха, че в 12 часа затварят безсрочно всички гранични пунктове за всички видове автомобили. Започва ескалация на блокадите и вътре в страната.

Вече има ключови блокади на магистралата Солун - Атина. До края на деня протестиращите ще прекъснат за движение и обходните маршрути.

Напрежението е голямо и сред земеделците, които са на пътя Александруполис - Солун. Ще затваряме от обяд в различни часове, заявиха протестиращите.

Те заплашиха, че ако не получат днес писмени гаранции за исканите от тях мерки ще влязат в Атина с трактори и ще я държат блокирана дни наред.

Те планират да се мобилизират още по-мащабно. Замислят национален митинг на земеделски производители, животновъди, пчелари, рибари, които с трактори, селскостопанска техника и автобуси да организират блокада в центъра на Атина, предаде БНР.

По план фермерите ще поискат съдействие и от жителите на столицата.

Мицотакис: Това е изнудване, силата на икономиката свърши

Премиерът Мицотакис предупреди, че ако фермерите не се оттеглят от пътищата, ще се използват всички законни средства за отстраняване на техниката и отваряне на движението.

„Знаете, че от самото начало правителството демонстрира голяма толерантност към протестите на фермерите, признавайки основните съществуващи проблеми. Ето защо то отговори на много от техните искания. За съжаление обаче, партийно малцинство настоява за някои неща, открито изнудвайки обществото. След 45 дни обаче това страдание не може да продължи", заяви Мицотакис.

"Правителството е изчерпало силата на икономиката, подкрепяйки фермерите повече от всякога. То обаче е изчерпало и границите на разбирането си към сектор, на чиято страна е било от години. Затова няма да толерираме изнудване, незаконни действия или абсурди. И, разбира се, няма да позволим несправедливост спрямо останалата част от обществото", допълни той.

"Това е посоката, която правителството ще следва отсега нататък - вярно на истината и на резултата, с врати винаги отворени за зрял и честен диалог, но също така херметически затворени за лъжи, популизъм и всякакви заплахи", заключи Кириакос Мицотакис.