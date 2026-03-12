Гърция към България: Беше дълг да ви защитим при заплахите от войната в Иран

За Гърция беше "дълг да се отзове на молбата на България да я подкрепим да посрещне заплахите, пред които е изправена вследствие на войната в Иран", каза министърът на националната отбрана на Гърция Никос Дендиас пред журналисти на 12 март, цитиран от БТА. Той е на посещение в България, където заедно със служебния министър на отбраната Атанас Запрянов направиха съвместно изявление. Атина оказа помощ на България, след като страната ни поиска усилване на системата за противоракетната отбрана заради изстреляните ракети от Иран към Турция още на 4 март.

Още: Гърция обеща да пази небето ни

Помощта на Гърция

От миналата седмица в Северна Гърция е разположена гръцка система за противовъздушна отбрана „Пейтриът", която осигурява противоракетна защита на голяма част от територията на България.

Още: Военният министър разтревожен от непровокираните атаки на Иран срещу Кипър и Турция

Снимка: БГНЕС

Допълнително - два самолета F-16 подсилват защитата на въздушното пространство на България.

Тази сутрин от Министерството на отбраната съобщиха, че ще се проведат съвместни тренировъчни българо-гръцки полети на Военновъздушните сили (ВВС) на двете страни във въздушното пространство на България. Преминаването през и пребиваването на територията на Република България на два самолета F-16 от гръцките ВВС с екипажи и щатно въоръжение и при нужда е разрешено със заповед на министъра на отбраната Атанас Запрянов от 12 март 2026 г. У нас ще дойдат и до 50 военнослужещи за обслужване на самолетите: България и Гърция вдигат изтребителите си: МО каза подготвяме ли се за война.