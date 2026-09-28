Гърците масово зареждат гориво от български и македонски бензиностанции

Гърци масово пътуват до България, за да зареждат по-евтин бензин. Опозицията в страната настоява за спешна промяна на енергийната политика.

"Правителството принуждава гърците да пътуват до съседни страни, за да зареждат гориво. Това е резултат от необмислена енергийна политика", коментират от Комунистическата партия.

По медиите в Гърция излязоха репортажи от граничните пунктове с България и Северна Македония, където стотици гърци чакат, за да заредят по-евтино гориво.

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Пред журналисти гърци обясниха, че при зареждане на един резервоар безоловен бензин в България разликата в цената е около 35 евро. В Северна Македония разликата също е голяма. Собствениците на бензиностанции съобщават, че при литър бензин, 56% от цената е данъци и акциз, предаде БНР.

Социалистите от ПАСОК настояват незабавно да се премахнат временно всички данъци върху горивата.

Източник: БГНЕС

Високите цени в Гърция

В Гърция литър безоловен бензин днес е на цена 2,20 евро с тенденция да се повишава до края на седмицата. Нафтата е по-скъпа с около 5 цента.

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Жителите на Серес и други погранични райони съобщават, че зареждат не само бензин, но и пазаруват много хранителни стоки, които намират по-евтино в България.

Така например в пограничните райони има практика местните да си внасят дърва за огрев от съседните държави.

За живеещите в континенталната част на Гърция и по островите цената е дори още по-висока - те са принудени да плащат по 2,50 евро за литър бензин и поради тази причина ограничават пътуванията си.