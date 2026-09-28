Решението според Агенцията за ядрено регулиране: Допълнителни запаси от вода за АЕЦ "Козлодуй"

Културата на безопасност изисква да бъде намерено решение за допълнителни запаси от вода за АЕЦ "Козлодуй" в дългосрочен план. Това препоръча председателят на Агенцията за ядрено регулиране Цанко Бачийски.

По думите му екстремно ниското ниво на река Дунав тази година не е повлияло на безопасната експлоатация на централата, но предвид очакваните засушавания вследствие на климатичните промени трябва да се търсят алтернативни варианти.

"По отношение на безопасността никога не сме имали проблеми и притеснения, защото нивото на река Дунав по никакъв начин не влияе върху системите, които обезпечават охлаждането на реактора. Колегите от АЕЦ "Козлодуй" подходиха много професионално, със стриктно спазване на процедурите. Предприемаха много адекватни и рационални действия. Предстои да се решава какви мерки трябва да се приложат за обезпечаване на производството на електроенергия", заяви той.

Източник: БГНЕС

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"В Агенцията за ядрено регулиране са депозирани искания за издаване на разрешение за одобряване на площадка за Осми блок, а за Седми блок има искане за издаване на разрешение за проектиране", посочи Бачийски, цитиран от БНР.

"Разглеждаме представената документация. Лицензионният процес върви съвсем нормално", коментира той.

Според него Пети и Шести блок не могат да работят безкрайно.

"В текущото състояние и с предприемане на необходимите мерки, Пети блок може да работи до 2049 година, Шести може да работи до 2051 година. Периодично трябва да бъде доказвана тяхната безопасност", коментира още председателят на Агенцията за ядрено регулиране.

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