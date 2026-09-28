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Сменят опасните мантинели, подхващат и пътните поръчки

28 септември 2026, 12:00 часа 615 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Сменят опасните мантинели, подхващат и пътните поръчки

В ход е аварийна подмяна на повредените и опасни мантинели по българските пътища. Паралелно с това започват и мащабни проверки за евентуален лобизъм и корупционни практики при обществените поръчки в строителния сектор. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков по време на официалното си посещение в Хасково. Той подчерта, че приоритетно се работи по мостовите съоръжения и най-рисковите участъци от пътната мрежа.

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В същото време министерството проверява за лобистки текстове и сключени неизгодни договори в предишни обществени поръчки. По думите на арх. Шишков държавата е твърдо решена да прекрати практиките, при които средства за пътна безопасност са били пренасочвани или изразходвани без необходимия контрол върху качеството на вложените материали и реалното преминаване на краш тестове.

"Няма да щадим сили. Започват цялостни проверки на обществените поръчки за строителство и поддръжка. Целта е да гарантираме реална сигурност на хората по пътищата, а не просто да се подписват книжа и да се пренасочват финансови ресурси", заяви регионалният министър.

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В Хасково арх. Иван Шишков проведе работна среща с областния управител и кметове от общините в региона. В дискусиите взе участие и ръководството на „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Основна тема на разговорите бяха критичните проблеми с водоснабдяването в региона, спешните ремонти на ВиК мрежата и предотвратяването на риска от воден режим в редица населени места.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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