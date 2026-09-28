Историческо! Изместиха Ферари от върха във Формула 1

Ферари може и да е най-емблематичният отбор в историята на Формула 1 с червените си бои и редицата от легендарни пилоти, но Мерцедес вече е на върха в класацията по най-много победи. "Сребърните стрели" се превърнаха в най-успешния производител на двигатели благодарение на победата на Джордж Ръсел в Гран при на Азербайджан миналия уикенд. Мерцедес изравни Скудерията преди седмица, когато Кими Антонели триумфира в Мадрид, а съотборникът му качи отбора на върха в Баку.

Мерцедес вече е отборът с най-много победи в историята на Формула 1

Ръсел стартира от полпозишън и се бори мъжки в края, за да удържи на атаката на Макс Верстапен. В крайна сметка британецът финишира с едва една десета преднина пред пилота на Ред Бул, което е най-близката разлика през последните две десетилетия. По този начин Мерцедес изпревари Ферари като отбора с най-много победи в историята на Формула 1. "Сребърните стрели" вече имат 252 победи. С уникалната форма, в която се намират Антонели и Ръсел изглежда, че тази цифра само ще расте до края на сезона.

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Мерцедес участва само в два сезона във Формула 1 (1954 и 1955 г.), след което си взе дълга пауза, за да се завърне в средата на 90-те години отчасти като доставчик на двигатели за Заубер и Макларън, като по-късно към списъка с клиентите им се присъединиха Браун ГП и Рейсинг Пойнт. Първият им период донесе две титли в шампионата на пилотите за Хуан Мануел Фанджо, но съвременните им постижения с двигателите се дължат до голяма степен на Мика Хакинен от Макларън, Дженсън Бътън от Браун и, разбира се, на пълното завръщане на Мерцедес в спорта през 2010 г.

Въпреки че се завърнаха в спорта като конструктор с Михаел Шумахер и Нико Розберг, им отне две години, за да спечелят състезание, и още две, преди да спечелят първата си титла. Към този момент Люис Хамилтън вече беше подписал с отбора и впоследствие спечели 85 от общо победите на Мерцедес, докато Розберг, Кими Антонели, Валтери Ботас и Джордж Ръсел също допринесоха за този рекорд.

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