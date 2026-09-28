Юрген Клоп посочи виновника за шокиращата загуба на Германия от Гърция

Вторият мач на Юрген Клоп начело на националния отбор на Германия също не премина по план. Бундестимът допусна шокираща загуба у дома с 0:1 от Гърция в двубой от Лигата на нациите. На пресконференцията след мача Клоп изрази ясно своята позиция. Новоназначеният селекционер не прие критиките към играчите си и заяви, че медиите трябва да насочат вниманието си към него. Той бе категоричен, че поражението е изцяло по негова вина.

Клоп пое вината за загубата на Германия от Гърция

За Клоп никой освен него не беше виновен за поражението на Германия: "Това е част от процеса, безспорно. Съставът с многото промени е изцяло моя отговорност. Беше ясно, че няма да разкъсаме съперник, който се защитава ниско. Можех да живея с това да не спечелим мача, но нямахме право да го губим. Но няма причина да изпадаме в депресия и да казваме, че сме много зле. Не сме. В същото време обаче все още не сме толкова добри, колкото бихме искали да бъдем. Ако искате да критикувате някого, критикувайте мен. Оставете момчетата на мира."

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Преди дни Германия не успя да спечели и първия си мач под ръководството на Клоп. Тимът завърши 1:1 с Нидерландия при визитата си на стадион "Йохан Кройф Арена". Следващата седмица бундестимът има да изиграе още два мача от Лигата на нациите. Отборът ще се изправи срещу Сърбия у дома и срещу Гърция като гост. След две изиграни срещи Германия заема трето място в група 2 на Лига А с една точка в актива си.

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