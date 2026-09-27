Официално: Вучич подаде оставка и тръгна по пътя на Румен Радев

Александър Вучич подаде оставка като президент на Сърбия, обявявайки решението си в телевизионно обръщение. "Благодарен съм на гражданите, които два пъти ми гласуваха доверие. Днес подавам оставка", цитира думите му "Данас".

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Вучич обясни решението си с намерението си да се кандидатира на изборите за сръбския парламент. Той води листата "Единна Сърбия – Александър Вучич", сформирана около управляващата Сръбска прогресивна партия (СПС). Сръбската радикална партия (СРП) също обяви участието си в тази коалиция и подкрепата си за Вучич като кандидат за министър-председател.

Александър Вучич беше президент близо девет години и половина: първият му мандат беше от 2017 до 2022 г., а вторият - от април 2022 г. до септември 2026 г. След оставката му, президентството временно ще бъде поето от Ана Бърнабич, председател на сръбския парламент. По закон тя може да изпълнява длъжността държавен глава за не повече от 3 месеца. Президентските избори трябва да бъдат свикани в рамките на 90 дни от оставката на Вучич, а гласуването трябва да се проведе не по-рано от 30 дни и не по-късно от 60 дни след оставката.

Вучич предварително обяви оставката си като президент и определи дата за предсрочни парламентарни избори - 25 октомври.

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