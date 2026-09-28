ЦСКА се разбра с новия си треньор - германец със сериозен опит в Бундеслигата идва в София

Столичният гранд ЦСКА избра своя нов треньор! Както е известно, през последните седмици в Борисовата градина търсеха заместник на Христо Янев. Родният специалист пое тима в много труден момент в средата на миналия сезон и успя да го изведе до триумф с Купата на България и участие в евротурнирите за първи път от 2 години. "Армейците" започнаха новия сезон стабилно, но след две равенства натискът срещу Янев се засили и той подаде оставка.

ЦСКА избра наследник на Янев

Последният мач на Янев бе победата на ЦСКА в мача за Суперкупата на България над Левски. Оттогава насам тимът бе воден от Даниел Моралес, докато ръководството намери постоянен заместник на българина. След седмици на спекулации и преговори с различни треньори "армейците" най-накрая са се разбрали с новия си треньор. Това ще бъде Маркус Гиздол, пише Sportal.bg. През кариерата си 57-годишният германец е бил начело на отборите на Хофенхайм, Хамбургер, Кьолн, Локомотив Москва, Самсунспор и Кайзериспор. Той има близо 200 мача в елита на Германия.

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Очаква се новината да бъде обявена до часове. Интересното е, че името на Маркус Гиздол не бе много споменавано от родните медии. За фаворит за заместник на Янев се смяташе беларуският специалист Алексей Шпилевски. Той също е продукт на немската школа. През своята треньорска кариера беларусинът е спечелил две шампионски титли - на Казахстан с Кайрати и на Кипър с Арис Лимасол. Въпреки успехите си, той не е успял да убеди ръководството на ЦСКА, че той е правилният избор.

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