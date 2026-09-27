Даже са си водили и бележки: 9 сърби са арестувани в Косово за военни престъпления

Девет сърби са арестувани в Косово за военни престъпления, съобщават косовските медии. Деветимата сръбски граждани са арестувани в неделя в северния град Зубин Поток в рамките на операция "Досие 23". По-късно radiomitrovicaseve съобщи, че на задържаните вече е наложена мярка за задържане до 48 часа по разпореждане на Специалната прокуратура. В последващо съвместно изявление на полицията и прокуратурата се посочва, че задържаните са с инициали Д.Д., М.Р., М.Р.Р., Р.Р., С.Д., С.Д., В.Л., Р.Р. и Д.Д.

Те са заподозрени в извършването на престъплението „военни престъпления срещу цивилното население“.

Намериха военните им бележници

В рамките на операция „Досие 23“ бяха извършени проверки на няколко места в община Зубин Поток; по време на обиските бяха иззети различни предмети и веществени доказателства, които евентуално са свързани с разследването.

„Сред иззетите предмети са девет мобилни телефона, два военни бележника, пистолет и ловна пушка, гилзи от патрони калибър 7,65 мм и ловни патрони, четири допълнителни гилзи, както и парични средства в размер на около 23 000 евро и 60 000 сръбски динара“, се казва в изявлението.

От полицията и Специалната прокуратура заявиха, че са иззети и други доказателства и материали, имащи отношение към случая.

Масовите гробове на група интелектуалци

„Полицейската операция е свързана със случая, известен като „групата интелектуалци“, се казва в изявлението, като се добавя, че косовската полиция и Специалната прокуратура ще информират обществеността за допълнителни подробности за операцията веднага щом информацията бъде публикувана.

Припомняме, че през юли и август са проведени разкопки на няколко места близо до Зубин Поток, за които се предполага, че съдържат масови гробове.

Косовският премиер Албин Курти наскоро заяви, че ДНК анализ на проби от човешки останки, открити в Мала Калудра и Ябука близо до Зубин Поток, е идентифицирал трима души и че това, както той се изрази, „е потвърдило връзката им с „групата интелектуалци“, която се е състояла главно от жители на Сърбица и Митровица“, допълва Kosovo Online.

Сърбия отрича

Макар и да няма реакция на новите арести - коментирайки разкопките край Зубин Поток, директорът на Службата за Косово към правителството на Сърбия и Метохия Петър Петкович заяви в началото на август, че Прищина „безсрамно политизира“ въпроса за изчезналите лица и стигматизира цяла община, чиито жители, според него, са арестувани и сплашвани.

„Сръбска листа“ също реагира тогава, заявявайки, че арестите, претърсванията на семейни домове и задържането на сърби в района на Ибърски Колашин представляват безпрецедентен натиск върху сръбското население. ОЩЕ: Косово арестува сърбин за военно престъпление