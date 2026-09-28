Напрежението ескалира в лагера на Португалия: Роналдо разгневи родината си

Кристиано Роналдо се оказа в центъра на вниманието в Португалия след победата с 2:1 над Норвегия. За първи път от 18 години звездата остана неизползвана резерва в официален мач на националния отбор, а поведението му след последния съдийски сигнал предизвика допълнителен отзвук в местните медии.

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След края на двубоя вниманието се насочи към поведението на капитана. Докато неговите съотборници благодариха на феновете за подкрепата, Роналдо се отправи директно към съблекалнята, без да се присъедини към останалите футболисти. Случилото се предизвика сериозен отзвук в португалската преса. „O Jogo“ постави акцент върху факта, че Роналдо за първи път от 18 години остава резерва в официален мач на националния отбор.

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Изданието обърна внимание и на това, че нападателят не е благодарил на привържениците след срещата. Според „O Jogo“ поведението му предизвиква допълнителен интерес заради статута му на капитан и лидер на националния тим. На фона на реакциите селекционерът Жорже Жезус бе попитан за действията на Роналдо след последния съдийски сигнал. Той призна, че първоначално дори не е забелязал случилото се.

„Вярвам ви, но дори не съм обърнал внимание. Само той може да отговори на този въпрос“, заяви селекционерът.

„Разбира се, че трябва да говоря с него. Роналдо е капитан. В момента не мога да дам конкретен отговор какво си е мислил. Ще мога да го направя след като разговарям с него“, допълни той.

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