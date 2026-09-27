Последни часове: Вучич напуска като президент на Сърбия

Александър Вучич би трябвало да напусне президентския пост в Сърбия тази вечер. Снощи той даде прощален коктейл за членове на правителството. Той не се отказва от властта и по-рано обяви, че се надява да заеме премиерския пост след изборите на 25 октомври. Технически, от президентския му мандат остават повече от 6 месеца. Още: Вучич: Ще подам оставка, но като се върна от САЩ

Под натиск

Поставен е под натиск от непрекъснати протести обаче от рухването на козирката на гарата в Нови Сад. Протести имаше и вчера. В Крагуевац се събраха хиляди. 10 дни те караха велосипеди през цяла Сърбия като част от оригиналните демонстрации на младежта срещу управляващите.

Припомняме, че сръбският президент Александър Вучич заяви, че ще подаде оставка след завръщането си от Съединените американски щати на 25 или 26 септември, съобщи РТС. „Искам да започна кампанията като обикновен гражданин“, подчерта Вучич и отбеляза, че иска демократична игра и всеки гражданин може да прецени на кого ще се довери. Въпреки това едни от последните му решения са да раздаде пари на хората предизборно в очевиден опит да си купи подкрепа.

От 1 декември заплатите в държавния сектор ще се увеличат с осем процента, докато заплатите на служителите в социалната закрила, т.е. в центровете за социална работа и домовете за възрастни хора, ще бъдат увеличени с 12 процента, каза президентът. „Тези хора вършат изключително трудна работа. Забравихме ги в предишни години, извинявам им се“, каза Вучич. Той посочи, че инфлацията на годишна база няма да надхвърли три процента, така че увеличението ще бъде значително.

Вучич заяви днес, че от 1 януари 2027 г. минималната нетна заплата в Сърбия ще бъде 600 евро, или около 71 000 динара.

Още: Еди Рама нарече Ратко Младич "касапин": Сърбия не може да организира държавно погребение