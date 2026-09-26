Втора жертва откриха в срутената от взрив сграда в Атина

Второ тяло е открито в събота сутринта под развалините на сградата, рухнала след мощния взрив в атинския квартал Плака. Първата жертва бе намерена през нощта. Тя е американска туристка, отседнала в апартамент за краткосрочно настаняване на първия етаж. Спасителните екипи продължават да издирват още четирима души. В апартамента са пребивавали две двойки от САЩ, а на втория етаж са живеели възрастен британец и съпругата му. Властите не са успели да се свържат с тях. Още: Експлозия срути сграда в Атина, има жертва и хора в неизвестност (ВИДЕО)

На място работят 30 пожарникари, три спасителни кучета и екипи със специализирана техника за откриване на хора под отломките. Разчистването напредва бавно, тъй като спасителите проверяват всяка част от рухналата сграда за евентуално оцелели. Експлозията избухна малко след 7:30 ч. в петък на улица „Лисикратус". Ударната вълна повреди съседни сгради и паркирани автомобили. Две жени бяха изведени от съседна сграда и откарани в болница, а още един човек е пострадал леко. Причината за взрива все още се разследва. Още: Мощен взрив срути сграда в центъра на Атина