Войната в Иран::

Втора жертва откриха в срутената от взрив сграда в Атина

26 септември 2026, 13:00 часа 520 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Втора жертва откриха в срутената от взрив сграда в Атина

Второ тяло е открито в събота сутринта под развалините на сградата, рухнала след мощния взрив в атинския квартал Плака. Първата жертва бе намерена през нощта. Тя е американска туристка, отседнала в апартамент за краткосрочно настаняване на първия етаж. Спасителните екипи продължават да издирват още четирима души. В апартамента са пребивавали две двойки от САЩ, а на втория етаж са живеели възрастен британец и съпругата му. Властите не са успели да се свържат с тях. Още: Експлозия срути сграда в Атина, има жертва и хора в неизвестност (ВИДЕО)

На място работят 30 пожарникари, три спасителни кучета и екипи със специализирана техника за откриване на хора под отломките. Разчистването напредва бавно, тъй като спасителите проверяват всяка част от рухналата сграда за евентуално оцелели. Експлозията избухна малко след 7:30 ч. в петък на улица „Лисикратус". Ударната вълна повреди съседни сгради и паркирани автомобили. Две жени бяха изведени от съседна сграда и откарани в болница, а още един човек е пострадал леко. Причината за взрива все още се разследва. Още: Мощен взрив срути сграда в центъра на Атина

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Атина жертва взрив срутена сграда
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес