На последно място в Европа: Кога румънците опират до изкуствен интелект?

Повечето румънци (83%) ползват изкуствен интелект (ИИ), но само 15,4% го използват на работното място. Според централизирани данни обаче Румъния е на последно място в Европейския съюз (ЕС) по използване на ИИ в компаниите, като 5,2% от компаниите с поне десет служители го използват, в сравнение с 20% на европейско ниво, предаде румънската информационна агенция Agerpres, позовавайки се на анализ на Института CES. Това е платформата, разработена от Букурещкия център за икономика и общество (CES Bucharest), посветена на разбирането и използването на изкуствения интелект в професионалната дейност.

Кога румънците опират до ИИ?

В същото време 22% от служителите първо питат ИИ, когато не знаят как да решат професионална задача, а 27% разбират, че технологиите ще трансформират работата им, но не знаят как да се подготвят.

На фона на тези резултати Мохамед Бензакур, специалист по организационна трансформация и внедряване на ИИ, говори в Букурещ за въздействието на ИИ върху работата и процесите на вземане на решения в организациите.

Също така, Адриан-Виктор Вевера, генерален директор на Националния институт за изследвания и разработки в областта на информатиката (ICI Букурещ), представи възможностите, които RO AI Factory, първата национална инфраструктура, посветена на изкуствения интелект, може да създаде за компаниите и за екосистемата за изследвания и иновации.

Двамата специалисти участваха в дебата „Водени от човека, задвижвани от изкуствен интелект: Необходим разговор“. ОЩЕ: Макрон иска международна организация да контролира изкуствения интелект