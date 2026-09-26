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Експлозия срути сграда в Атина, има жертва и хора в неизвестност (ВИДЕО)

26 септември 2026, 8:15 часа 828 прочитания 0 коментара
Снимка: Exilenova+/Телеграм
Експлозия срути сграда в Атина, има жертва и хора в неизвестност (ВИДЕО)

Жена е била извадена мъртва тази нощ от развалините на сградата, която се срути след силна експлозия в централния атински квартал “Плака“, съобщава “Прото тема“, цитирана от БТА. Спасителните екипи продължават да издирват още петима души. По-рано броят на хората в неизвестност беше увеличен до шест, след като властите получиха допълнителна информация за хора, които вероятно са се намирали в сградата по време на експлозията. При претърсването на развалините бяха открити два паспорта, както и чанта с лични вещи, съобщават гръцките медии. Находките са помогнали на властите при установяването на самоличността на хората, за които се смята, че са били в сградата. Още: Експлозия на улица под Акропола: Има ранени (ВИДЕА)

В спасителната операция участват над 30 пожарникари, служители на специализираното звено за реакция при бедствия ЕМАК и три кучета за издирване и спасяване. Използват се и специални технически средства за откриване на хора под отломките, съобщава ЕРТ. Силната експлозия стана малко след 07:30 часа местно време вчера и доведе до срутването на старата сграда. Един човек беше леко ранен от отломки, а две жени бяха изведени от съседна постройка и откарани в болница. Още: Възрастна жена беше намерена мъртва под срутена 200-годишна къща във Виена (ВИДЕО)

Причината за експлозията все още се разследва. Сред първоначалните версии е изтичане на газ. В края на юни четириетажна жилищна сграда се срути в атинския квартал „Петралона“ по време на строителни работи в съседен имот. При инцидента нямаше пострадали. Още: Сграда се срути в центъра на Сидни, има тежко пострадали (ВИДЕО)

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Атина експлозия жертва срутена сграда
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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