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Какво прави адвокатът на Нетаняху в новата сръбска фабрика за дронове?

26 септември 2026, 21:00 часа 505 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Какво прави адвокатът на Нетаняху в новата сръбска фабрика за дронове?

Сръбският президент Александър Вучич, в присъствието на посланика на Израел Авивит Бар-Илан, откри първата израелска фабрика за дронове в Сърбия, а израелският адвокат Цион Амир е един от тримата ѝ директори, но нито Вучич, нито посланикът споменаха участието му в съобщенията си по повода, съобщава израелският вестник „Хаарец“, пише черногорското издание Vijesti. Амир представляваше израелският премиер Бенямин Нетаняху и неговото правителство пред Върховния съд на Израел в пет петиции, оспорващи решението на правителството да отстрани Ронен Бар като ръководител на Шин Бет, службата за вътрешна сигурност на Израел.

Адвокатът на Нетаняху остава в сянка

Откривайки първата сръбска фабрика за производство на израелски дронове, Вучич посочи в Instagram на 17 септември, че фабриката е създала 100 работни места и че ще доставя „най-модерното оборудване“ на сръбската армия, както и на „армии на някои други държави“.

Журналисти не бяха поканени, а Вучич обясни това с чувствителността на проекта. В публикацията си в Instagram израелското посолство заяви, че посланик Авивит Бар-Илан е присъствал на откриването и е похвалил „сътрудничеството между местната сръбска отбранителна индустрия“ и израелския гигант в отбранителната индустрия Elbit Systems, но не споменаха участието на Зион Амир, виден израелски адвокат, който в момента представлява израелския премиер Бенямин Нетаняху пред Върховния съд на Израел.

Амир отказа да отговаря на въпроси относно участието си в технологичната компания SDS и новата фабрика за дронове в Сърбия. ОЩЕ: Вучич се похвали с фабрика за сглобяване на дронове (ВИДЕО)

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Бенямин Нетаняху Сърбия Александър Вучич дронове
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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