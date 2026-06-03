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Имал мечти и големи планове: Кобила уби ветеринаря, основал уестърн ездата в Хърватия

03 юни 2026, 17:48 часа 259 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Имал мечти и големи планове: Кобила уби ветеринаря, основал уестърн ездата в Хърватия

Основателят на уестърн ездата в Хърватия е загинал нелепо след инцидент с кобила, става ясно от материал в хърватското издание "Индекс". Вчера около 14:30 часа в района на Крижевци 48-годишният Джанлука Ботай, който е и ветеринарен работник, е извършвал процедура по обработка на копитата на кобила в конюшня, по време на която животното го е ударило в областта на гърдите със задния си крак.  На мъжа е оказана медицинска помощ на място, но той е починал от нараняванията си.

Тялото е транспортирано до отделението по патология на Многопрофилната болница в Бйеловар, където ще бъде извършена аутопсия по разпореждане на Окръжната прокуратура в Бйеловар, а полицейски служители ще представят доклад за инцидента на същата прокуратура.

Имал големи мечти и планове

След като новината за смъртта се разпространи в социалните мрежи, Хърватската асоциация на пейнтхорсите се сбогува с починалия Джанлука Ботай.

„Скъпи Джанлука, Новината за кончината ти дойде внезапно и дълбоко ни натъжи всички. Ти си тръгна твърде рано, оставяйки след себе си празнота, която ще бъде трудно да се запълни. Ти беше специален човек – преди всичко горд баща на дъщерите си. Правеше това, което обичаше, и оставяше незаличима следа в него. Беше голям любител на конете, отличен ездач и още по-добър ковач, човек, украсен със знания, всеотдайност и любов към това, което правеше. Само преди няколко месеца говорихме за твоите планове, мечти и цели, които си градил с толкова много страст", пишат от асоциацията.

Те му благодарят за всички усилия, които е вложил в началото на уестърн ездата в Хърватия, за приятелството, което безкористно им е  предоставял и за всяка дума на подкрепа, съвет и усмивка, които е споделил с тях. ОЩЕ: Двама души нахлуха в известен супермаркет, яхнали кон. Животното не издържа и "минира" няколко пъти (ВИДЕО)

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Хърватия инцидент кон Езда
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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