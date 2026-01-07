Двама души нахлуха в известен супермаркет, яхнали кон. Животното не издържа и "минира" няколко пъти (ВИДЕО)

Двама души, възседнали кон, предизвикват суматоха в известен супермаркет, а животното дори успява да "минира" пода на търговския обект няколко пъти. Посетителите на магазина Target остават шокирани. Видеото показва мъж, идентифициран в докладите като TikTok звездата Стивън Хармън, който влиза в магазина на кон, придружен от друго лице. Клиентите и персоналът гледат с комбинация от шок и отвращение, докато конят спокойно преминаваше през коридорите. В един момент се вижда как един клиент спира, за да погали животното.

Ситуацията ескалира, когато конят се изхожда няколко пъти на пода на магазина. В клипа се чува как един служител вика: "Какво правиш? Излез от магазина с коня!".

Видеото завършва с охраната на магазина, която извежда Хармън, след като той прави една обиколка из магазина. Споделяйки клипа, потребител пише: "Мъж язди коня си из магазина Target, конят се изхожда по целия под. "Какво правиш? Излез от магазина с коня", казва един от служителите на Target, докато конят минава покрай него. След като прави една обиколка из магазина, конят и ездачът са изведени от охраната.

Man rides his horse through a Target store, horse poops all over the floor.



"What are you doing? Get out of the store with a horse," one Target worker said as the horse walked by.



After taking a lap around the store, the horse and riders were escorted out by security.… pic.twitter.com/parbuz0Zb2 — Collin Rugg (@CollinRugg) January 7, 2026

Животно за емоционална подкрепа?

Видеото бързо привлече внимание и предизвика редица реакции. "Виждал съм хора да водят кучетата си в магазина, така че подкрепям това... може би е животно за емоционална подкрепа", пише един потребител. "Неочаквано приключение в Target, доказателство, че реалният живот все още ни изненадва. Надявам се всички да са добре и да се смеят", коментира друг потребител. "Добре, че конят не се е изплашил и не е ритнал някого, или че в магазина не е имало много хораЮ, реагира трети потребител.

