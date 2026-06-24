Кошмар в църквата: Оса уби свещеник по време на литургия в Словения

Словенски свещеник е починал след ужилване от оса по време на литургия в Планица, съобщи хърватската медия "Индекс", позовавайки се на информация на енорията „Свети Йосиф Работник“ от словенския град Раче във Facebook. Името на свещеника е Роберт Емершич, а инцидентът станал в неделя на юни 2026 г. „Бяхме поразени от новината, че нашият пастор Роби е починал поради реакция на ужилване от оса по време на светата литургия в Планица. Изведнъж се озовахме в съвсем нова и трудна ситуация", посочват от енорията.

Оса погуби и младо момиче в Гърция

Ден след инцидента в Словения млада жена е била ужилена от оса на гръцкия остров Евия, което е предизвикало припадък, но заради критичното състояние на жената - лекарите не са успели да я спасят, става ясно от публикация на гръцкото издание Proto Thema. 21-годишното момиче е транспортирана в безсъзнание в здравния център "Псахна“.

Лекарите в здравния център незабавно са предприели продължителни реанимационни действия, прилагайки предписаните протоколи, без обаче да успеят да я съживят. Информацията сочи, че 21-годишната жена е пристигнала в здравното отделение в особено критично състояние. Инцидентът е причинил сериозен смут както сред роднините, така и в здравния център, в резултат на което е била извикана полиция. Впоследствие тялото ѝ е било прехвърлено в болница „Халкида“, където се очаква да бъдат спазени предписаните процедури. Точните причини за смъртта ще бъдат установени чрез аутопсията.ОЩЕ: Ужили я оса на плажа: Младо момиче почина в Гърция