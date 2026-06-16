Ужили я оса на плажа: Младо момиче почина в Гърция

Млада жена е била ужилена от оса на гръцкия остров Евия, което е предизвикало припадък, но заради критичното състояние на жената - лекарите не са успели да я спасят, става ясно от публикация на гръцкото издание Proto Thema. Инцидентът е станал вчера, като 21-годишното момиче е транспортирана в безсъзнание в здравния център "Псахна“.

Напрежение в здравния център

Лекарите в здравния център незабавно са предприели продължителни реанимационни действия, прилагайки предписаните протоколи, без обаче да успеят да я съживят.

Информацията сочи, че 21-годишната жена е пристигнала в здравното отделение в особено критично състояние. Инцидентът е причинил сериозен смут както сред роднините, така и в здравния център, в резултат на което е била извикана полиция.

Чака се аутопсия

Впоследствие тялото ѝ е било прехвърлено в болница „Халкида“, където се очаква да бъдат спазени предписаните процедури. Точните причини за смъртта ще бъдат установени чрез аутопсията.

Ужилването от оса

Ужилването от оса е доста болезнено, причинява остра болка и силно парене. Последствията от ухапване и реакцията на тялото могат да бъдат различни при всеки. Най-често се наблюдава зачервяване и леко подуване. Освен това човек често е алергичен към отровата на оси, а при около 1% от хората ужилването от оси, пчели, стършели може да предизвика тежка алергична реакция. ОЩЕ: При ужилване от оса: Ето какво да направите