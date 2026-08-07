Румъния започна да потапя шлепове, за да спаси АЕЦ "Черна вода" при ниските нива на Дунав (ВИДЕО)

Първите два от общо четири шлепа, натоварени със скален материал, бяха потопени контролирано днес (7 август) в рамките на операция на властите в Румъния за повишаване на дебита на река Дунав при АЕЦ "Черна вода", за да се осигури вода за охлаждане на единствения все още работещ реактор на централата. Телевизия "Диджи 24" напомня, цитирана от БТА, че операцията, която има за цел да пренасочи част от дебита от ръкава "Бала" към ръкава "Стария Дунав" (оттам се захранва АЕЦ-ът), беше планирана първоначално за сряда и беше отлагана два пъти.

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Изкуствен праг за водата, за да отиде тя в друг ръкав

Първите два шлепа, натоварени с няколко тона камъни, бяха разположени под ъгъл на около 500 метра от входа на ръкава "Бала" и потопени контролирано чрез наводняването им, за да създадат изкуствен праг и да отклонят част от дебита към ръкава "Стария Дунав".

Предстои още два шлепа да бъдат разположени на около 300 метра по-нагоре по течението спрямо първите, също под ъгъл, за да подсилят ефекта от пренасочването на течението.

Властите вярват, че намесата ще забави спадането на нивото на водата в зоната на АЕЦ "Черна вода" в момент, в който нивото на река Дунав отчита исторически минимум. Операцията се провежда при трудни условия, тъй като теченията на Дунав в зоната са много силни.

🇷🇴 Romania is sinking barges



Due to extreme heat and falling water levels in the Danube, Romania may be forced to completely shut down the Cernavodă Nuclear Power Plant.



The first reactor was taken offline last week, while the second may only be able to operate for a few more… pic.twitter.com/1gaGrLqdV0 — NEXTA (@nexta_tv) August 7, 2026

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Само 4-5 дни работа пред реактора

По-рано премиерът Илие Боложан заяви, че при настоящия ритъм на спадане на нивото на Дунав все още работещият реактор на АЕЦ "Черна вода" ще може да продължи да функционира още около четири-пет дни, поради което властите са предприели спешни мерки за намеса.

На 28 юли, заради критично ниското ниво на река Дунав, беше изключен единият от двата реактора на единствената атомна централа в северната ни съседка, която покрива около 20% от енергийното потребление на страната.

Усилията на властите в момента са насочени към запазване на дейността на втория реактор, като в понеделник за тази цел военните взривиха скала в реката.

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