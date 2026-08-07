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Санкциите срещу НИС доведоха до напускането на Ryanair от Ниш: Остана ли Сърбия без евтини полети?

07 август 2026, 17:51 часа 1608 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images/Guliver
Санкциите срещу НИС доведоха до напускането на Ryanair от Ниш: Остана ли Сърбия без евтини полети?

Ирландската нискотарифна авиокомпания "Ryanair" потвърди пред сръбската медия Danas, че спира полетите до и от Ниш от началото на зимния сезон през 2026 г. поради "регулаторни проблеми, свързани с горивото". Компанията обаче не уточни за какво конкретно се отнасят „регулаторните въпроси, свързани с горивата“. Решението идва на фона на въведените от 2025 г. американски санкции срещу руския енергиен сектор, който притежава 56,15% дял от Сръбската петролна индустрия.

Защо санкциите срещу НИС са риск за авиокомпанията?

Редакторът на портала EX-YU Aviation News Лука Попович обяснява пред Danas, че NIS е единственият доставчик и оператор на инфраструктурата за съхранение и зареждане с авиационно гориво в Ниш и напомня, че е под санкции на САЩ заради руска собственост.

„За Ryanair, като компания от Европейския съюз, закупуването на гориво от санкционирано лице може да представлява правен риск. NIS в момента работи въз основа на временен лиценз от OFAC, но той е валиден само до 28 август, което не осигурява на Ryanair сигурност за целия зимен сезон, който започва в края на октомври и завършва в началото на март следващата година. Ryanair просто вече не иска да поема рискове на сравнително малък и за тях не особено важен пазар“, обяснява Попович решението на Ryanair да спре полетите от Ниш

От прессъобщението на летище „Константин Велики“ в Ниш обществеността научи, че причината за спирането на полетите е свързана със санкциите срещу NIS. Ръководството на летище „Константин Велики“ потвърди, че в началото на юли тази година Ryanair е предупредила за проблем с доставките на гориво поради санкциите срещу NIS. ОЩЕ: САЩ даде още отсрочка на Сърбия за НИС

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Сърбия Ryanair Ниш Райънеър НИС
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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