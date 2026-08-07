Гърция следи с дронове за нарушения по плажовете: Най-високата глоба е 73 000 евро

Гръцките власти засилиха инспекциите на плажовете в цяла Гърция, използвайки дронове, цифрови инструменти и целенасочени проверки, като най-високите глоби досега достигат 73 000 евро на Родос и 72 490 евро на Закинтос, съобщава гръцкото издание Kathimerini. Регионалните му служби към Министерството на националната икономика и финансите са извършили над 1500 инспекции това лято на над 300 плажа, в които са участвали над 450 предприятия.

Инспекциите се поддържат от дронове, дигиталното приложение MyCoast, което позволява на гражданите да подават жалби, и доклади, подадени директно до местните служби за недвижими имоти.

Най-голям брой оплаквания са регистрирани на полуостров Халкидики, в източна Атика, Цикладите, Додеканезите и Кавала в Северна Гърция.

Какви са нарушенията?

Основните установени нарушения включват неразрешено заемане на крайбрежни зони без концесия, превишаване на разрешените граници, блокиране на обществения достъп и непоставяне на необходимата сигнализация.

В Родос един бизнес е получил незабавно заповед за премахване, заповед за запечатване и глоби в общ размер на 73 000 евро, включително 60 000 евро за блокиране на достъпа до бреговата линия и 13 000 евро за заемане на обществена земя. Издадена е и административна заповед за изгонване.

В Халкидики пет фирми получиха заповеди за премахване и запечатване, като се очакват допълнителни мерки. В Илия фирма беше глобена с 5 667,66 евро за блокиране на достъпа до плажа, докато фирма в Кавала, работеща без договор за наем, получи заповед за премахване и глоба от 15 912 евро.

На Закинтос четири фирми бяха глобени с по 2000 евро за възпрепятстване на достъпа до бреговата линия. Друга фирма получи глоба от 72 490,60 евро и административна заповед за изгонване за заемане на стара брегова земя. ОЩЕ: Глоби за десетки хиляди евро: Разчистват Кара дере от палатки, каравани и кемпери О