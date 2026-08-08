Гърция въвежда AI камери по пътищата, 40°C жега удрят страната

Гърция въвежда тотален контрол на пътния трафик на фона на новата гореща вълна, която обхваща страната. Хиляда камери с изкуствен интелект се поставят в Атина, Солун и Крит.

Заснемане на всички видове нарушение

Всяка камера представлява стационарен комплекс за автоматичен контрол. Камерите се поставят в участъци с висока аварийност, големи кръстовища, градски магистрали и пътища, където са регистрирани опасни нарушения. Очаква се проектът да достигне 88 милиона евро.

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Камерите засичат всички видове нарушения. Те записват снимка или видео, разпознават регистрационния номер и формулират съобщение за възможно нарушение. Тази информация постъпва за проверка в Пътна полиция. Преди да се състави фиш, полицаят трябва да потвърди, че действително е имало нарушение, че номерът на колата е правилно разчетен и че записът представлява надеждна информация за нарушение, предаде БНР.

В Атина вече работят 6 такива камери и са издадени над 4000 глоби за нарушения.

Полицаите поясняват, че след издаване на фиша той се изпраща по електронен път на собственика на автомобила. Всяка глоба от камерите с изкуствен интелект може да бъде обжалвана, казаха юристи.

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Изпепеляваща жега

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Междувременно страната е изправена пред нова гореща вълна. През уикенда и до вторник температурите в Гърция ще достигнат 40 градуса. Очаква се на места дори да са по-високи, предупреждават от Гражданска защита.

Заедно с екстремното топло време в Егейско море ще духат силни ветрове със скорост VII степен по скалата на Бофорт.

В събота температурите ще се покачат чувствително, а в неделя ще се запазят на много високи нива, показват прогнозите на синоптиците. Съчетанието от високи температури, силен вятър и висока влажност увеличават рисковете от пожари и тяхното лесно разпространение.

Властите припомнят, че са въведени извънредни мерки при екстремни температури, които задължително да се спазват от туристите. С дронове се следи спазването на забраната за влизане в гори и паркове. Глобата е 300 евро. За палене на огън на открито глобяват с 3000 евро.

Увеличени са лекарските екипи в туристическите райони. Възрастни хора и тези с хронични заболявания, както и децата трябва да избягват продължително стоене на слънце в обедните часове. При силни ветрове туристите не бива да се отдалечават от брега.