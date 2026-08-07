Фондът за хора с увреждания фалира: Твърде много хора в Черна гора търсят помощи

Плащанията на субсидии за хора с увреждания в Черна гора са спрени поради голямо увеличение на броя на заявленията До 7 юли е била изразходванасума от 26 милиона евро, въпреки че бюджетът за цялата година е предвиждал 25,8 милиона, пише черногорската медия Vijesti. Фондът за професионална рехабилитация и заетост на хора с увреждания отново фалира и от средата на миналия месец не изплаща субсидии на работодатели, които наемат хора с увреждания, защото планираната за цялата тази година сума от 26 милиона евро е изразходвана за шест месеца и половина.

Този фонд фалира миналата година, защото беше похарчил планираните за цялата година 23 милиона евро до 8 август. Сега фалитът дойде месец по-рано и с похарчени три милиона повече.

Твърде много хора търсят помощи

Броят на хората с удостоверения за инвалидност продължава да се увеличава. До края на годината може да надхвърли 50 милиона.

Някои работодатели и хора с увреждания забелязаха правна празнота преди четири или пет години, а именно, че няма контрол и че няма ограничение върху размера на декларираните доходи, за които получават субсидии. Оттогава броят на хората с увреждания се е увеличил многократно, както и размерът на доходите, за които се декларират и за които получават субсидии, независимо от професионалната им квалификация и длъжност. ОЩЕ: "Това е дъното": Заради грешка на държавата - момче с аутизъм трябва да й връща пари