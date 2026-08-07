Спорт:

Зеленски пристигна на първо посещение в Сърбия

07 август 2026, 20:20 часа 1755 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Зеленски пристигна на първо посещение в Сърбия

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна на първото си официално посещение в Сърбия, предава РТС. Той ще разговаря с президента Александър Вучич, а преди малко бе посрещнат на летище "Никола Тесла" от сръбския министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович. Службата за връзки с медиите на сръбския президент съобщи снощи, че Александър Вучич ще бъде домакин на украинския си колега в събота, 8 август.

Двамата лидери са се срещали няколко пъти на международни форуми и срещи на върха в чужбина. Вучич заяви вчера, че разговорът със Зеленски ще обхване няколко важни теми, включително европейския път на Украйна и Сърбия.

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Сърбия Александър Вучич Володимир Зеленски война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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