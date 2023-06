Курти алармира за нападение и гранати в Северна Митровица

Той обясни, че гранатите са нанесли щети на близките коли.

"За щастие никой не е пострадал, но това лесно можеше да се случи. Призовавам Сърбия незабавно да спре подстрекателствата към насилие, преди да са загинали човешки животи", призова премиерът на Косово.

Last night the municipal building in N. Mitrovica was attacked by 2 hand grenades, causing damage to nearby cars. Fortunately, no person was harmed, but that could have easily been the case. I call on Serbia immediately to cease its incitements to violence before lives are lost.