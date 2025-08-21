Групата Stop the Schizo с нов член: Кой е Петър Съмналиев

Stop the Schizo официално обявява присъединяването на Петър Съмналиев към състава си. Познат от Suffer H, Gravity Co.,The Art Of Joke и Ape Men, той е музикант с ярко присъствие в българската алтернативна сцена. Четвъртият член идва в момент, когато Stop the Schizo подготвя своя четвърти албум: "Зад уж "новото лице" стои човек, когото познаваме от десетилетия - доверие, изградено още преди бандата да има име.", казват от групата.

Съмналиев носи със себе си опит и страст към електроника, индъстриъл и експериментален поп. Вдъхновява се от звученето на 90-те и клубната култура. За групата това е стъпка към по-богата палитра - повече пулс, повече слоеве и още една гледна точка в писането на музика.

За Stop the Schizo

Stop the Schizo е група от София, стартирала през 2014 г. от музиканти, работили в други софийски банди. Стилът, най-общо погледнато, може да се причисли към алтернативния рок, пише в "Български рок архиви". През юли 2016 г. издават EP-то "Start", включващо пет парчета. Сценичният дебют на групата е през октомври същата година. Към последната песен от EP-то "Dance For Tomorrow" групата заснема видеоклип. През септември 2018 г. Stop the Schizo участват на "Капана Фест" в Пловдив. В края на годината излиза второто EP на бандата "Extended Glorious Splendor".

През лятото на 2019 г. бандата участва на "Sofia Dream Fest" в НДК. В началото на 2021 г. Stop the Schizo издават сингъла "Dragoman", който достига до първа позиция в класацията "Reynaers Top 40" на радио Z Rock.

Третият албум на групата - "Dystopian Lullabies", излиза през 2024 г., а през октомври същата година бандата отбеляза 10 години с двоен клип.