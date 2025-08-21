Войната в Украйна:

Писателката Весела Люцканова празнува 90 години с нова книга

21 август 2025, 08:54 часа 213 прочитания 0 коментара
Писателката Весела Люцканова празнува 90 години с нова книга

Писателката Весела Люцканова днес отбелязва своята 90-годишнина с нова книга, озаглавена „Любов, щастие и болка“, съобщават от издателска къща „Персей“.

Люцканова говори за любовта без украси и илюзии, а в историите ѝ има истини, самота и тишина. От издателската къща допълват, че в книгата авторката разказва за влюбването в изкуствения интелект, който изслушва и утешава. 

Катерина Хапсали споделя за „Любов, щастие и болка“: "Най-трудно човек разказва себе си - ако е искрен докрай. Но и няма нищо по-невероятно от живота, а Весела Люцканова няколко пъти ни го напомня в тази книга. Автофикция и фантазия тук се преплитат, създавайки усещането за близост, топлина и уют. Някои книги са като дом - можеш да влезеш в тях и да усетиш как бие сърцето на автора…"

Надя Попова, редактор на книгата и автор на послеслова, обобщава: "Дори когато в тези любовни истории присъства звукът на черния клавиш, те носят мъдрост и просветление."

Романът на Весела Люцканова „Клонинги“ е първата литературна творба, разказваща за клонирането, посочват от „Персей“. „Винаги изненадваха оригиналните ѝ идеи, различното ѝ мислене и стил“, допълват още издателите.

Весела Люцканова е автор на повече от 50 книги и е спечелила много литературни награди. Тя е едно от големите имена в българската белетристика. В продължение на десетилетия под крилото ѝ са израснали поколения млади белетристи, а книгите ѝ се четат от широк кръг читатели.

Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
изд. Персей Весела Люцканова
