Откъде може да се вземе вода за Плевен: Скандал за безводието

Бившият министър на околната среда и водите Емил Димитров-Ревизоро заяви, че ГЕРБ отне водата на Плевен и трябва да възстановят водата на плевенчани. Плевен има достатъчно вода, а е във водна криза. В момента водата, която е от язовир „Сопот“ е налична с 40 млн. кубика и с тази вода, която е в „Горни Дъбник“, ще имат за 66 месеца вода, а дори капка не е капнала, разкритикува Ревизоро пред БНТ действията на правителството срещу безводието. Какво пречи всичката тази вода да се пречисти с модул и да я дадат към Плевен, запита бившият екоминистър.

Според него в Плевен ще има водна криза още много много години. „Водата от язовир „Сопот“ е добра, но да я дадем на плевенчани не е добра“, ядоса се Емил Димитров-Ревизоро. Той смята, че целият ВиК сектор крие данни и иска само пари. Ревизоро е на мнение, че правителството е излъгало плевенчани и Министерски съвет не е гласувал нито една мярка за безводието в Плевен.

„Единственият човек, който може да реши проблема с безводието в Плевен, е Бойко Методиев Борисов. Гражданите на Плевен не заслужават да се крие истината от тях“, отсече Ревизоро. И разкритикува премиера Росен Желязков, че се занимава само с войната в Украйна, а не с това, че хората в Плевен нямат вода.

Противоположното мнение изказа инж. Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите. Той на няколко пъти поспори и се скара с Ревизоро за това, което той предлага в качеството си на бивш министър на околната среда и водите, като заяви, че най-доброто дългосрочно решение за Плевен е водоснабдителна система „Черни Осъм“. Сега тази система е тотално изоставена и не функционира, но трябва да се направят изчисления, сравнения и анализи за дългосрочно разрешаване на проблема с безводието в Плевен. Плевен може да се снабдява и с вода от река Дунав, но решаване на проблема с водата в града няма да е бързо, смята инж. Иванов.

Според него трябва да има диалог между експертите и да надделее възможността, която е най-добра за обществото и за екологията.

