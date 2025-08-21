"Съблякоха ме чисто гола, нямаше вода": Жена се оплака от полицейски тормоз

Жена се оплака от полицейски тормоз и твърди, че е прекарала ужасни часове в ареста и е останала месеци без книжка и кола, след като изпила обикновено обезболяващо хапче, а теста за дрога излиза положителен. Официалните резултати доказват, че е невинна. Катрин Милева разказа в ефира на Нова телевизия за ужасното отношение, което е получила и за прекараните 24 часа в ареста.

Ужасяващи часове в ареста

Жената паркира пред дома си. Колата е загасена, ключът в ръката й. Слиза и вижда полицаи. „Дадох им документи, тестваха ме за алкохол и наркотици. Първият беше отрицателен, но за дрога отчете, че съм взимала опиати. Самата проверка беше незаконна, тъй като не шофирах“, сподели тя.

По думите й отношението на полицаите е било ужасно. „Казаха ми: „Тези циркове сме ги гледали”. Стояхме 2 часа. Не ме пуснаха да отида до тоалетна. Дори самото закарване към районното беше ужасно. Караха с бясна скорост, стана ми лошо. Имах чувството, че ще се ударим някъде. Държаха се сякаш съм най-големият престъпник. Взеха ми ластиците за коса, връзките на обувките. Съблякоха ме чисто гола, накараха ме да клякам, за да видят не съм скрила наркотици. Провериха ме жени полицаи. Казаха ми, че това е процедурата”, разказа Катрин.

Тя разказа и че килията била тъмна, мрачна, с метални легла. „Миришеше на урина, имаше боклуци. Стана ми лошо. Едно младо момче полицай видя, че не съм добре и ми дадоха вода, която имаше вкус на спирт. Не знам защо. После ми казаха, че няма повече вода. На всички арестанти се крещеше. За 24 часа ме пуснаха 3 пъти до тоалетна. Усилваха си телевизора, за да не ме чуват като ги викам”, допълни тя.

Жената получила колата си след 11 месеца в окаяно състояние.